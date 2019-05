VN: Houthi's lijken havensteden inderdaad te verlaten

De Verenigde Naties zeggen dat het er inderdaad op lijkt dat de Houthi-rebellen zich terugtrekken uit drie havensteden in Jemen, waaronder Hodeida. Dinsdag zullen VN-waarnemers vaststellen of de Houthi's inderdaad volgens de in februari gemaakte afspraken zijn vertrokken.

De regering van Jemen reageerde gisteren argwanend op de eerste berichten dat er een begin was gemaakt met de terugtrekking. Die is onder meer belangrijk, omdat daarna voedsel het door oorlogsgeweld zwaar getroffen land weer kan bereiken.

Schepen met hulpgoederen konden door de gevechten tussen de Houthi-rebellen en de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië niet aanleggen of lossen. Voedsel dat de afgelopen maanden wel is aangekomen in de havens, bedierf omdat het niet verder kon worden vervoerd. In Jemen lijdt de helft van bevolking, zo'n 14 miljoen mensen, honger.

Rebellen in een uniform

Als de Houthi's zich inderdaad terugtrekken, dan is dat een belangrijke stap in het vredesproces. De volgende stap zou zijn dat de coalitie het oostelijk deel van Hodeida verlaat.

Wanneer de strijdende partijen de afspraken zijn nagekomen, neemt de kustwacht de controle in de havensteden over. De kustwacht op zijn beurt zal worden gevolgd door VN-waarnemers. De coalitie zegt dat de kustwacht eigenlijk uit Houthi-rebellen bestaat.