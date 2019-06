Hoe bestrijd je de eikenprocessierups? 'Ga vooral niet zelf aan de slag'

Biologisch gif en miniwormpjes

Gif werkt vooral goed bij jonge eikenprocessierupsen. Het wordt op de bladeren van de eik gespoten; als de rupsen van die bladeren eten, gaan ze dood.

De methode met miniwormpjes, kleine aaltjes (ook wel nematoden genoemd), werkt anders. Aaltjes kunnen bij de eikenprocessierupsen naar binnen kruipen via de anus en de mond. Daarbij laten ze bacteriën achter die een darminfectie veroorzaken, waardoor de rupsen doodgaan. Volgens ecoloog Van Deijk is het nadeel van zowel het biologisch gif als de aaltjes dat alle rupsen ermee gedood worden, ook de niet-schadelijke varianten.

Ui en knoflook

Er zijn ook nog allerlei technieken die nog niet officieel op de markt zijn, maar die al wel op kleine schaal worden getest door bestrijdingsbedrijven. Kristiaan van Reel uit het Overijsselse Rouveen gebruikt bijvoorbeeld een mengsel van onder andere ui- en knoflookextract om de eikenprocessierups tegen te gaan.

"Als we een nest inspuiten met ons middel, komt er een soort coating over de rups heen die ervoor zorgt dat de haartjes niet verder kunnen worden verspreid. Vervolgens trekken we het vocht uit de rups, zodat die afsterft. En daarna komt er een rottingsproces op gang, waardoor het nest gaat verteren, inclusief de haartjes."

Van Reel is er klaar voor om zijn middel op grotere schaal toe te passen, vertelt hij. Maar dat gaat niet zomaar: ieder nieuw middel moet aan strenge toelatingseisen voldoen. En dat is een procedure die best lang kan duren, zegt Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). "De minister gaat erover, maar ik kan me voorstellen dat het in uitzonderlijke situaties fijn is als je snel over bepaalde middelen kunt beschikken."

Wat kun je zelf doen?

Wat nu als je zelf een eik met rupsen in de buurt hebt, en het te lang duurt voordat de gemeente actie onderneemt? KAD-directeur Meerburg en ecoloog Van Deijk zijn eensgezind: don't go there. "Het is echt af te raden om zelf aan de slag te gaan omdat gemeenten de plaag niet kunnen bijbenen", zegt Meerburg. "De rups is een gevaarlijk dier. En als je zelf een gasbrandertje pakt, loop je bijvoorbeeld het risico dat ook in de naaste omgeving allerlei brandharen terechtkomen, door de hoge druk. Dan besmet je een groot gebied rondom de boom."

Ook Van Deijk zegt: "Niet mee aan de gang gaan. Behalve misschien als je jezelf als marsmannetje verkleedt en alles bedekt. Dan zou je een gat kunnen graven en het rupsennest erin verbergen. Na acht jaar zijn alle brandharen weg, een project met een lange adem dus. En bovendien zitten er vaak meerdere nesten op een boom."

Van Deijk voegt toe dat je altijd een bloemperkje kunt aanleggen om de biodiversiteit te vergroten en natuurlijke vijanden van de rups aan te trekken. "Maar in het algemeen zou ik de gemeente gewoon blijven bellen."