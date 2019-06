Schouten: één informatiepunt eikenprocessierups

De informatie die gemeenten krijgen over bestrijding van de eikenprocessierups wordt meer gestroomlijnd. Gemeenten kunnen nu al bij verschillende instanties terecht voor inlichtingen, maar minister Schouten wil dat er één landelijk punt komt waar gemeenten al hun vragen kunnen stellen.

Waarschijnlijk wordt dat het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Veel mensen ervaren overlast door de eikenprocessierups en gemeenten hebben soms moeite met de bestrijding ervan.

Op diverse plaatsen in Nederland is het aantal eikenprocessierupsen verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar en de diertjes komen voor het eerst ook op grote schaal in bossen met eikenbomen voor. De brandharen van de rups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Er zijn al veel klachten over jeuk en rode bultjes.