Let op je hond, de eikenprocessierups slaat ook dieren niet over

Veel mensen hebben het erover: de eikenprocessierups. Enorme jeuk, rode bultjes en soms zelfs heftige klachten als kortademigheid of een dikke tong kunnen het gevolg zijn van contact met de minuscule brandhaartjes van de rups. Ook dieren hebben er last van, waarschuwt dierendermatoloog Annette van der Lee.

Het komt vooral voor bij honden, zegt Van der Lee. Ze krijgen bij blootstelling aan de haartjes van de eikenprocessierups voornamelijk last van de ogen, lippen en tong. "Zeker spelende honden die van alles oppakken vanaf de grond." In haar praktijk worden nu vooral honden met dergelijke klachten binnengebracht.

"Ze hebben traanogen, gezwollen lippen, een tong die rood en dik is. Of ze hoesten." Ook kunnen de dieren misselijk zijn, braken of last hebben van sloomheid. Ze waarschuwt hondenbezitters dan ook om goed op te letten bij het uitlaten van honden.

Dierenarts

Bij acute klachten aan de lippen en de tong van een hond, moet je meteen naar een dierenarts gaan. "Er kan een heftige irritatiereactie optreden, wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot afsterving van weefsel. Als dat de tong is, dan heeft dat zeker consequenties voor het kunnen eten en drinken." Een dierenarts kan dat met een injectie onderdrukken.