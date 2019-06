De eikenprocessierups slaat toe: 'Alsof mijn voet in brand staat'

"We zaten onder de muggenbulten, dachten we. Maar er was geen mug te vinden." Annemieke Wagenaar uit Wateringen vroeg zich afgelopen weekend af waar toch al die rode bultjes bij haar en haar man vandaan kwamen. Ze bleken niet de enige: door de verdriedubbeling van het aantal eikenprocessierupsen regent het klachten en zijn tubes zalf tegen de jeuk niet aan te slepen.

Afgelopen weekend gaf Wagenaar met haar dansschool een voorstelling in de Rijswijkse Schouwburg, zonder te weten dat er bij de laad- en losplaats een nest vol eikenprocessierupsen zat. En ook bomen eromheen zaten er vol mee. "Het was natuurlijk mooi weer, dus iedereen heeft ook lekker buitengestaan." Tientallen docenten, leden en ouders van de dansschool hebben nu al dagen last van enorme jeuk en rode bultjes.

Bij Wagenaar zelf vallen de klachten nog wel mee, zegt ze. "Al komen er nog wel elke dag bultjes bij. Maar mijn man zit helemaal onder. Hij heeft er een allergische reactie van. En een collega van me heeft op haar blote voeten buiten gelopen. Het is helemaal rood en ze zegt dat het voelt alsof haar voet in brand staat. Ze weet niet wat ze moet." Wagenaar heeft inmiddels alle betrokkenen geïnformeerd over de rupsenplaag in Rijswijk.

Ook op onze Facebookpagina kregen we veel reacties van mensen met klachten, enkelen deelden een foto: