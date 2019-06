Wekdienst 26/6: bevindingen commissie-Cohen en debat Democratische kandidaten

Wat heb je gemist?

De Nederlandse taal, Koningsdag en Pakjesavond zijn het meest typerend voor Nederland. Dat blijkt na groot wetenschappelijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Op plek 4 en 5 staan fietsen en de Elfstedentocht.

Nederlanders zijn het in grote lijnen eens over wat typisch Nederlands is, maar niet altijd over de invulling daarvan. Het debat 'vrijheid' bijvoorbeeld, daar zijn verschillende visies over, en dat is te zien in het debat rond Zwarte Piet, zegt het Planbureau.

Polarisatie is volgens de ondervraagden de grootste bedreiging voor de Nederlandse identiteit, gevolgd door de islam.

Dit zijn de opvallendste conclusies van het onderzoek: