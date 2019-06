Beeld van verdronken vader met dochtertje op weg naar VS gaat de wereld over

Gefrustreerd door het arme leven in El Salvador hadden ze geprobeerd Amerika te bereiken. Bij de grens worden er slechts enkele tientallen asielaanvragen per dag behandeld. Daarop wilden ze niet wachten.

Eerst bracht de man zijn dochtertje naar de Amerikaanse kant van de rivier. Daarna ging hij terug naar de Mexicaanse kant om zijn vrouw, Tania Vanessa Ávalos, te halen. Op het moment dat het dochtertje haar vader weer de rivier in zag gaan gooide ze zichzelf er achteraan. De vader kon haar nog grijpen, maar kon niet voorkomen dat ze door de stroming mee werden gesleurd.

Dit verhaal is later bevestigd door een anonieme bron van de lokale autoriteiten en door de moeder van Martínez, die met haar schoondochter contact had.

Honderden doden

De tocht om illegaal vanuit Mexico naar Amerika te gaan is gevaarlijk. Vorig jaar kwamen er volgens officiële berichten 283 migranten om het leven. De meeste van hen in de Rio Grande of in de Sonorawoestijn. Over dit jaar zijn er nog geen cijfers.

De Mexicaanse president Obrador noemde het een betreurenswaardige situatie toen hem de foto werd getoond. "We hebben altijd gezegd dat hoe meer afwijzingen er zijn vanuit de Verenigde Staten, hoe meer mensen hun leven verliezen in de woestijn of in de rivier."

Joaquin Castro, een Democratische afgevaardigde uit Texas werd volgens The New York Times zichtbaar geëmotioneerd toen hij de foto zag. "Het is moeilijk om deze foto te zien. Dit is onze versie van de foto van het 3-jarige Syrische jongetje op het strand. Dat is wat het is." Ook sprak hij de hoop uit dat deze foto een verschil zal maken voor politici en de publieke opinie.

De nieuwe president van El Salvador heeft laten weten dat hij de familie van de man financieel zal steunen.