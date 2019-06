Overal een warme zomerdag, toch grote verschillen in gevoelstemperatuur

Het is deze week warm in Nederland, maar op de ene plek toch veel meer dan de andere. Vooral in binnensteden is de kans op een hoge gevoelstemperatuur het grootst is, blijkt uit een analyse.

In steden staan gebouwen dicht op elkaar, zijn veel pleinen, en is weinig schaduw en wind. Binnensteden veranderen op warme dagen in zogenoemde hitte-eilanden: als de luchttemperatuur 25 graden is, kan de bebouwing en het gebrek aan groen zorgen voor een gevoelstemperatuur die kan oplopen tot wel 46 graden Celcius.

In provincies met minder bebouwing, zoals Zeeland, Friesland, Groningen en in de kop van Noord-Holland liggen de luchttemperatuur en gevoelstemperatuur veel dichter bij elkaar.