Langdurige stroomuitval kan ook in Nederland, en we zijn niet voorbereid

Afgelopen weekend onthulde The New York Times dat de Verenigde Staten geïnfiltreerd is in het Russische stroomnet, om zo Russische hackactiviteiten op Amerikaanse bodem te kunnen wreken.

Over buitenlandse hacks van Nederlandse energiecentrales is nog nooit iets naar buiten gekomen, maar het is onmogelijk uit te sluiten, geeft netbeheerder Tennet toe.

Bovendien zijn er zeker kansen, zegt Frank Groenewegen van beveiligingsbedrijf Fox-IT. "Als we hacktests uitvoeren bij bedrijven in de energiesector, komen we altijd wel het kantoornetwerk binnen." Vanuit dat netwerk zou een aanvaller kunnen doorstoten naar het netwerk waarop de aansturing van energiesystemen is aangesloten.

Niet onmogelijk

Makkelijk is dat zeker niet, maar onmogelijk ook niet, denkt ethisch hacker Willem Westerhof van Qbit. "Als één centrale omvalt, kan het stroomnet dat aan. Je haalt het niet zomaar uit de lucht, maar we weten dat er manieren zijn waarop het kan."

En zelfs als je dat in een Nederlandse centrale niet lukt, kan het misschien wel bij de buren. "Er is eigenlijk niet zoiets als een echt Nederlands stroomnet, heel Europa hangt aan elkaar", zegt Westerhof. Landen kunnen elkaars stroomstoringen opvangen, maar elkaar ook meeslepen bij problemen. "Als je echt moeite doet, kun je dat hele Europese stroomnet op die manier uit de lucht halen." Dat is wel voorbehouden aan aanvallers met bijzonder veel technische vaardigheden en geld: denk aan buitenlandse inlichtingendiensten.

Dat het nog niet is gebeurd, komt dan ook niet doordat het technisch niet kan, maar omdat niemand de behoefte had om dat te doen, denkt Westerhof. Dat komt ook juist door de grote gevolgen. "Als je besluit dit te doen, kun je dat niet meer terugdraaien, zelfs al zou je dat willen. En er komt dan sowieso een grondig onderzoek, waaruit jouw betrokkenheid kan blijken." En dat zou weer tot represailles kunnen leiden.