Argentinië en Uruguay hebben grotendeels weer stroom

Op steeds meer plaatsen in Argentinië en Uruguay is de elektriciteitsvoorziening hersteld, na de enorme storing van gisteren. In totaal zaten tientallen miljoenen mensen uren zonder stroom.

Volgens het Argentijnse persbureau Telam heeft 90 procent van het land inmiddels weer elektriciteit. In Uruguay heeft nagenoeg iedereen weer stroom, volgens staatsenergiemaatschappij UTE. Ook in Paraguay, dat op kleinere schaal door de storing werd getroffen, is de stroomvoorziening grotendeels hersteld.

Veiligheidsstand

Volgens het bedrijf Edesur, dat verantwoordelijk is voor een deel van de elektriciteitsvoorziening in Argentinië, trad er een probleem op in een schakelstation tussen twee elektriciteitscentrales aan de kust. Alle andere energiecentrales in het land schoten daardoor in een soort veiligheidsstand, met als gevolg dat de stroom uitviel.

Op sociale media geven Argentijnen echter aan dat ze nog geen stroom hebben. Edesur meldt dat klanten ook vandaag last kunnen houden van de storing. De fout is volgens het bedrijf "absoluut" buiten hun schuld om ontstaan.

Computers bepalen

De Argentijnse minister van Energiezaken Lopetegui zei op een persconferentie dat het probleem in het schakelstation helemaal niet bijzonder is. "Dit soort storingen kunnen gebeuren in ieder elektriciteitssysteem. Maar wat bijzonder is, is de aaneenschakeling van gebeurtenissen die volgden op de storing en vervolgens leidden tot een totale uitval."

Wat er precies is misgegaan, wordt nog onderzocht. "De computers die het verdeelstation bewaken, bepalen in milliseconden of er fouten zijn", zegt de minister. "Als dat gebeurt, wordt het systeem uitgeschakeld om het te beschermen."

Geen verkeerslichten en treinen

De stroomstoring leidde tot veel problemen in Argentinië. Treinen kwamen stil te staan en in het verkeer was het een chaos door niet werkende verkeerslichten. Ook sloten winkels de deuren en moesten mensen die in hun huis afhankelijk zijn van medische apparatuur naar het ziekenhuis.

In sommige staten werden verkiezingen gehouden. Kiezers moesten her en der stemmen bij kaarslicht of de lamp van hun smartphone gebruiken. Ook werden op sommige plaatsen de verkiezingen uitgesteld.