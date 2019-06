NCTV: digitale ontwrichting van maatschappij dreigt

De Nationaal Co├Ârdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV, waarschuwt voor ontwrichting van de Nederlandse maatschappij door cyberaanvallen uit het buitenland. Vitale digitale systemen zijn vaak nog steeds niet goed beveiligd, staat in het Cyberscuritybeeld 2019, dat vandaag is gepresenteerd. Daarmee is ook de nationale veiligheid in het geding.

Bijna alle belangrijke processen en systemen in Nederland zijn deels of volledig gedigitaliseerd en er zijn nauwelijks nog analoge terugvalopties of alternatieven. Dat maakt ons land zeer kwetsbaar voor cyberaanvallen. Een aanval op een netwerk kan leiden tot een kettingreactie en uiteindelijk zelfs tot uitval van bijvoorbeeld gas, water of elektriciteit,

MH17

De grootste dreiging gaat volgens de NCTV uit van landen als China, Iran en Rusland. Zij hebben offensieve cyberprogramma's gericht tegen Nederland, met als doel spionage, verstoring en sabotage. China houdt zich vooral bezig met economische spionage, voor Rusland is ons land een interessant doelwit vanwege onder andere de MH17-zaak.

De NCTV wijst er ook op dat het overgrote deel van de hard- en software wordt ontworpen en gemaakt in China en de VS. Via achterdeurtjes zouden die landen data kunnen verkrijgen van Nederlandse gebruikers en bedrijven.

De beste manier om de risico's te verminderen, is volgens de NCTV het verhogen van de weerbaarheid. Die is nog steeds niet op orde. Regelmatig worden systemen platgelegd, vaak met eenvoudige methoden. Dat kan voorkomen worden door het nemen van basismaatregelen.

Uitdaging

De afgelopen tijd zijn de regels voor cybersecurity aangescherpt en hebben bedrijven en de overheid fors geïnvesteerd. Toch worden er niet overal maatregelen genomen. Volgens de NCTV komt dat doordat organisaties niet altijd de baten ervaren die tegenover de kosten staan. Totdat het fout gaat.

"De komende jaren zal het een uitdaging blijven om de weerbaarheid dusdanig op peil te houden, dat we de toenemende afhankelijkheid en veranderende dreiging het hoofd kunnen bieden", schrijft de NCTV.