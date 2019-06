EU-top voorbij: geen deal over belangrijke functies

De leiders van de EU-lidstaten hebben op een top in Brussel geen akkoord bereikt over de benoemingen voor enkele belangrijke functies. Onder meer de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie stond op de agenda.

De regeringsleiders hebben tot ongeveer 2.00 uur 's nachts vergaderd over de benoemingen. Na afloop zei EU-president Tusk dat er voor geen enkele kandidaat een meerderheid was. Volgens de Estse premier Juri Ratas liggen alle namen nog op tafel.

Op 30 juni volgt er een nieuwe top, waar de EU-leiders verder praten over de invulling van de functies. Dan moet onder meer ook een nieuwe EU-buitenlandchef en een nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank worden aangewezen.

Frans Timmermans is een van de kandidaten die in de race is voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie. De PvdA-politicus heeft onder meer concurrentie van de Duitse christendemocraat Weber.