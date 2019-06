Nieuwe bekentenis over fatale overval Gees

Een van de verdachten van de woningoverval in het Drentse Gees, waarbij in 2016 een 69-jarige man om het leven kwam, heeft tijdens het hoger beroep een nieuwe bekentenis afgelegd. "Ik was de man met het vuurwapen. Ik moest de bewoner onder schot houden", zei de 28-jarige Belg Anouar K.

K. is samen met de 30-jarige Abdelhak B. uit Amsterdam hoofdverdachte in de zaak, waarbij in totaal vier verdachten bij betrokken zijn. De twee hebben tot nu altijd ontkend dat ze ooit in Gees zijn geweest.

Maar in het gerechtshof in Leeuwarden speelde K. open kaart. Hij verklaarde dat hij het samen met Abdelhak B. en een derde verdachte, de 23-jarige Yero V., de overval heeft gepleegd.

Zijn bekentenis was een verrassing voor iedereen en maakte veel emoties los bij de nabestaanden in de zaal, meldt RTV Drenthe. Zelfs de advocaat van de Belg was verrast omdat zijn cliënt, die hem vantevoren niet had ingelicht.

Emotioneel verhoor

Anouar K. bekent nu naar eigen zeggen na het emotionele verhoor van de vriendin van het slachtoffer. Zij werd zelf ook slachtoffer van de overval en raakte daarbij gewond. "Het was alsof ik mijn moeder zag zitten", aldus de verdachte. "Voor haar wil ik verklaren. Ik schaam me heel diep."

In juni 2016 werd de 69-jarige beheerder van een vakantiepark in Gees met veel geweld overvallen. De overvallers waren uit op het geld dat hij verdiende met de verhuur. Ze bonden hem vast bij zijn enkels en hals en mishandelden hem. Zijn vriendin werd met een vuurwapen gedwongen om geld en sieraden uit de kluis te halen. De man overleed aan de gevolgen van de mishandeling.

Het initiatief van de overval kwam volgens K. van de Amsterdammer. "Hij had in juni een sleutel van het huis en wist dat er geld lag. Hij kende de weg uit zijn hoofd", aldus de Belg.

Hij vertelde uitgebreid over het geweld dat tijdens de overval werd gebruikt. Vooral de Amsterdammer zou veel geweld hebben gebruikt. Ook V. deelde klappen uit. Zelf dreigde de Belg met het wapen en hielp hij later om de 69-jarige bewoner vast te binden.

Door fouten vrijuit

De 30-jarige Amsterdammer ontkent tot op de dag van vandaag betrokken te zijn geweest bij de overval. Hij en K. werden vorig jaar door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar. Yero V. kreeg zes jaar en een vierde verdachte ging door fouten van het OM vrijuit.

De opgelegde straffen vielen ook door die fouten aanzienlijk lager uit dan was geëist. Het Openbaar Ministerie eiste 15 jaar voor de twee hoofdverdachten en 12 en 13 jaar voor de twee andere verdachten. De rechtbank ging daar niet in mee en het OM ging tegen de uitspraken in hoger beroep. Op 26 juni komt de openbaar aanklager met nieuwe strafeisen.