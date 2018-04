OM in beroep tegen straffen voor woningoverval Gees

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de straffen die zijn opgelegd in de zaak van een woningoverval in Gees. Bij de overval in juni 2016 kwam iemand om het leven.

Een paar dagen geleden bleek dat een van de verdachten vrijuit gaat, omdat er door het OM vormfouten zijn gemaakt in het proces. Tegen de man uit België was 12 jaar cel geëist. De drie andere verdachten kregen van de rechtbank lagere celstraffen opgelegd vanwege de handelwijze van het OM. Twee van hen kregen 12 jaar cel. De derde 6 jaar.

Niet doelbewust misleidend

Het OM had fouten gemaakt in de verklaring van een getuige, meldt RTV Drenthe. De officier van justitie had een verklaring toegevoegd aan het dossier terwijl zij wist dat daar dingen in stonden die niet klopten, constateerde de rechtbank. Het OM noemt de fouten "betreurenswaardig, maar niet doelbewust misleidend". Volgens het OM heeft de officier van justitie uitgebreid en transparant toegelicht hoe de fouten tot stand zijn gekomen.

De drie veroordeelde mannen overvielen in juni 2016 de 69-jarige beheerder van een vakantiepark in Gees. De overvallers waren uit op het geld dat hij verdiende met de verhuur.

Ze bonden de man vast bij zijn enkels en hals en mishandelden hem. Zijn vriendin werd onder schot gehouden en gedwongen om geld en sieraden uit de kluis te halen. De man overleed aan de gevolgen van de mishandeling.