Verdachte dodelijke overval Gees vrijuit na ernstige fout OM

Een van de verdachten van een woningoverval met dodelijke afloop in Gees in Drenthe gaat vrijuit, omdat het OM heeft gerommeld met de verklaring van een getuige. De officier van justitie voegde een verklaring toe aan het dossier terwijl zij wist dat daar dingen in stonden die niet klopten, zegt de rechtbank. Die heeft geoordeeld dat de verdachte vanwege de ernstige fout niet verder mag worden vervolgd.

Tegen de 25-jarige man uit België was 12 jaar cel geëist. Hij had het slachtoffer niet mishandeld, maar op de uitkijk gestaan en was volgens het OM schuldig aan diefstal met geweld met de dood tot gevolg.

Gerommel met verklaring

Het OM heeft fouten gemaakt met de verklaring van de vriendin van een van de verdachten, schrijft RTV Drenthe. De verklaring werd tegen de regel in niet opgenomen en tegen de vrouw werd gezegd dat die niet in het dossier terecht zou komen. Later gebeurde dat toch, waarbij werd gelogen over onder meer de plaats en tijd waar het verhoor zou zijn afgenomen.

"De rechtbank neemt dat het Openbaar Ministerie zeer kwalijk", zegt persrechter Marcel Wolters tegen de regionale omroep. "Je moet erop kunnen vertrouwen dat de informatie van politie en justitie betrouwbaar is."

Geen 15, maar 12 jaar cel

Drie andere verdachten kregen een lagere straf opgelegd vanwege de manier waarop de officier van justitie heeft gehandeld. Volgens de rechtbank zou voor de twee hoofdverdachten, een Amsterdammer (28) en een Antwerpenaar (27), een celstraf van 15 jaar op zijn plaats zijn, maar hun straffen werden verlaagd tot 12 jaar cel.

De laatste verdachte, een 22-jarige man uit Antwerpen, zou eigenlijk 7 jaar achter de tralies moeten volgens het OM, maar kreeg een jaar strafvermindering vanwege "het ernstige en kwalijke handelen van de officier van justitie".

Opbrengst bungalowverhuur

De drie veroordeelde mannen overvielen in juni 2016 de 69-jarige beheerder van een vakantiepark in zijn huis in Gees. Het slachtoffer verhuurde bungalows vooral aan Polen en het was de geschminkte overvallers om de opbrengsten daarvan te doen.

Ze bonden de man, die zich verzette, vast bij zijn enkels en hals en mishandelden hem. Zijn vriendin werd onder schot gehouden en gedwongen om geld en sieraden uit de kluis te halen. De man overleed aan de gevolgen van de mishandeling.

Klein deel schadevergoeding toegekend

De vrouw heeft 1,1 miljoen euro schadevergoeding geëist vanwege emotionele schade en omdat ze haar inkomen kwijt is. De dochter van haar overleden vriend heeft het vakantiepark met de bungalows overgenomen. De rechter kende slechts een klein deel van de schadevergoeding toe.

Of het OM in hoger beroep gaat, is nog niet besloten. Het OM zegt het uitgebreide vonnis te gaan bestuderen.