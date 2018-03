Weduwe eist 1,1 miljoen euro na dodelijke woningoverval Gees

De vriendin van de 69-jarige man die in 2016 om het leven kwam bij een gewelddadige woningoverval in Gees, eist ruim 1,1 miljoen euro schadevergoeding van de verdachten in de zaak. Dat bleek vandaag bij de start van de rechtszaak tegen de vier verdachten, meldt RTV Drenthe.

Drie geschminkte mannen vielen op 30 juni 2016 de woning van het stel binnen. De gewapende overvallers eisten het 'bungalowgeld', zoals ze het zelf noemden. Het ging ze om de opbrengst van bungalows die het slachtoffer verhuurde aan met name Poolse werknemers.

Terwijl de vrouw de kluis moest openmaken, werd haar vriend zwaar toegetakeld. De daders bonden hem bij zijn enkels en zijn hals vast. Daarna gingen ze ervandoor met een onbekend geldbedrag en sieraden. Nog voordat de hulpdiensten bij het huis kwamen, overleed de man aan zijn verwondingen.

Rechtszaak van start

De weduwe was vandaag niet aanwezig bij het begin van de rechtszaak. Wel zijn meerdere broers en schoonzussen van het slachtoffer in de zaal. De drie kinderen volgen de zaak in de slachtofferkamer.

De zitting staat vandaag vooral in het teken van het horen van de vier verdachten. Het gaat om een 28-jarige man uit Amsterdam en drie mannen van 22, 25 en 27 uit Belgiƫ. In eerste instantie zwegen alle vier over de zaak. Later hebben drie van hen alsnog een en ander verklaard.

Belangrijk bewijs in de zaak, lijkt de vondst van dna-sporen. Daar kijkt de rechtbank morgen naar. Dan worden ook deskundigen gehoord. Donderdag komt het Openbaar Ministerie waarschijnlijk met een strafeis.