Straffen tot 15 jaar geëist voor fatale woningoverval

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen twee mannen 15 jaar cel geëist voor een dodelijke overval. Twee andere verdachten hoorden respectievelijk 13 en 12 jaar eisen.

Bij de overval in Gees, in juni 2016, werd een 69-jarige man in zijn huis zwaar mishandeld. Zijn vriendin werd met een vuurwapen gedwongen om geld en sieraden uit de kluis te halen. De man overleed kort nadat de overvallers waren vertrokken.

De twee hoofdverdachten zijn een 28-jarige Amsterdammer en een man van 27 uit Antwerpen. De twee ontkennen dat ze ooit in Gees zijn geweest, maar in de overvallen woning is hun dna gevonden.

Bekentenis

De jongste verdachte, een 22-jarige man uit Antwerpen, heeft als enige bekend dat hij betrokken was bij de overval. Ook zijn dna is in het huis gevonden. Zelf zegt hij dat hij niet heeft deelgenomen aan de mishandeling, maar met de vrouw naar de kluis is gegaan. De officier van justitie vindt hem toch mede-schuldig aan doodslag en eist 13 jaar, meldt RTV Drenthe.

Van een verdachte kan het OM niet aantonen dat hij in de woning van het slachtoffer is geweest. Maar de 25-jarige Belg heeft volgens het OM in elk geval op de uitkijk gestaan. Daarom is hij schuldig aan diefstal met geweld met de dood tot gevolg. De officier wil dat hij twaalf jaar achter de tralies gaat.

Opdrachtgever onbekend

Volgens de officier wisten de daders dat er kluizen in het huis waren, waarin het slachtoffer de contante huuropbrengst van zijn bungalows bewaarde. "Nabestaanden zitten met prangende vragen, maar niet op alle vragen zal een antwoord komen; zoals van wie de tip kwam en wie de opdrachtgever was", zei de officier tijdens de rechtszaak.

De ondernemer had blauwe plekken over zijn hele lichaam, zeven gebroken ribben, breuken in zijn gezicht, hersenletsel en een gescheurde milt en ader, waardoor hij heel veel bloed heeft verloren. "Hij moet een heel pijnlijke dood zijn gestorven", stelde de officier.