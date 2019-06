Een goed gesprek over de dood: soms eng, wel belangrijk

Praten over je laatste levensfase. Het is hard nodig, vindt het kabinet. Daarom is vandaag een voorlichtingscampagne gestart. Een speciale website moet praktische tips gaan bieden, bijvoorbeeld hoe je een wilsbeschikking schrijft of hoe je praat met naasten over het einde.

"Het is belangrijk dat je bepaalde dingen, die je misschien niet of juist wel wilt in de laatste fase, kunt regelen áls je het nog kunt regelen", legt universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Suzanne van de Vathorst van het Erasmus MC in Rotterdam uit. "Maar er zijn ook mensen die dat gesprek helemaal niet willen voeren. Die willen er niet over nadenken, die willen het niet weten, vanuit hun achtergrond is het ongebruikelijk. Er zijn allerlei redenen voor te geven."

Ondersteuning om dat gesprek aan te gaan, is een goede zaak, vindt Van de Vathorst. "Het is heel goed om de mensen te steunen die dat willen. Het wordt eenvoudiger gemaakt, ik zag op de website allerlei tips. Zolang het maar niet verplicht wordt: het moet iemands eigen keuze zijn om het gesprek aan te gaan."

Breed palet

Ook in de dokterskamer zou vaker over de laatste levensfase gepraat kunnen worden. Huisarts Marike de Meij van het palliatieve team van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam doet dat al. "We zien mensen die een aandoening hebben waar ze uiteindelijk aan dood zullen gaan", zegt ze in NPO Radio 1-podcast De Dag. "We gaan met ze in gesprek en proberen een beeld te krijgen van wat er belangrijk is voor hen en hun naasten."

"Het team, dat ook bestaat uit verpleegkundigen en oncologen, bespreekt hoe patiënten behandeld willen worden, tot hoe ver ze willen gaan, wat belangrijk is voor hun leven", zegt De Meij. "Dat is belangrijk voor de patiënten en voor hun omgeving. Sommige mensen willen alles weten, sommigen helemaal niets. Of ze doen uitvoerig hun verhaal over het leven en ook hoe het einde past in hun leven. Vaak willen mensen hun leven voortzetten zoals het is."