Kabinet start campagne voor 'goed gesprek over de dood'

Vandaag start het kabinet met een voorlichtingscampagne om ongeneeslijk zieken en hun naasten te helpen om te praten over de dood. In Trouw zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dat de campagne er op gericht is om een goed gesprek te hebben over hoe mensen de laatste levensfase willen doormaken.

Om zo'n gesprek te kunnen houden komt er een speciale website met praktische tips. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe een wilsbeschikking kan worden geschreven of hoe er met familie over het levenseinde kan worden gepraat. Het motto van de campagne is: "Ik heb te horen gekregen dat ik doodga, maar tot die tijd leef ik".