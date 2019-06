Tata Steel: RIVM-onderzoek naar risico's grafietregens was onvolledig

Tata Steel uit scherpe kritiek op de conclusie van het RIVM dat de grafietregens zo veel metalen bevatten dat ze ongezond zijn voor kinderen. Volgens het staalbedrijf uit Velsen was het onderzoek onvolledig en is daardoor voorbarige onrust ontstaan.

In een brief aan het personeel, die in handen is van NH Nieuws, schrijft de directie van Tata Steel dat het RIVM niet exact hetzelfde materiaal heeft onderzocht als eerder in grafietregens zat. "De stelligheid waarmee er vervolgens over de gezondheidsrisico's is gecommuniceerd, was daardoor niet juist", staat in de brief.

Begin juni concludeerde het RIVM dat de geschatte blootstelling van lood, mangaan en vanadium door de grafietregens ongewenst is. Kinderen zouden onder meer neurologische ontwikkelingsstoornissen kunnen oplopen.