Ongezonde hoeveelheid metalen in grafietregen Tata Steel

In de grafietregens die afkomstig zijn van Tata Steel in IJmuiden zitten zo veel metalen dat ze ongezond zijn voor kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het onderzoeksinstituut zegt dat de geschatte blootstelling van lood, mangaan en vanadium ongewenst is.

Het RIVM heeft gekeken naar de zwarte deeltjes die na een grafietregen op 29 maart in Wijk aan Zee terechtkwamen. Het kustdorp ligt vlak bij de staalfabrieken. Inwoners maken zich al lange tijd zorgen over hun gezondheid. De provincie Noord-Holland had daarom het RIVM gevraagd om onderzoek te doen.

Jonge kinderen

De grafietregens zijn stofwolken die in de lucht terechtkomen op het moment dat een restproduct van de staalproductie, slak, vloeibaar uit ketels wordt gekiept.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft bij het onderzoek gekeken naar de effecten op jonge kinderen. Zij lopen het grootste risico, omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn.

Als ze lang aan lood worden blootgesteld kunnen kinderen neurologische ontwikkelingsstoornissen oplopen. Het RIVM zegt dat ook een lage blootstelling aan lood via de grafietregens schadelijk kan zijn, omdat mensen sowieso al lood binnenkrijgen via de voeding. Het lood via de grafietregen komt er dan nog eens bij.

Risico's PAK's 'verwaarloosbaar'

Het RIVM heeft ook nog naar PAK's in de grafietregen gekeken. Dat zijn kankerverwekkende stoffen die ontstaan bij de verbranding van organisch materiaal. Die stoffen komen niet alarmerend veel voor in de grafietregen. Het RIVM noemt die risico's verwaarloosbaar.

Tata Steel neemt naar aanleiding van het rapport maatregelen. Het bedrijf zegt dat het samen met staalslakverwerker Harsco meteen is gestopt met het vloeibaar gieten van slak.

Volgens Tata zijn er de afgelopen maanden al meer maatregelen genomen om de uitstoot van metalen te verminderen. Het bedrijf zegt dat de uitstoot over een tijdje helemaal tot het verleden behoort. Tata bouwt momenteel een grote hal, zodat het overgieten van slak vanaf volgend jaar alleen nog overdekt gebeurt.