Tata Steel presenteert plan om overlast te minimaliseren

Staalproducent Tata Steel in IJmuiden heeft 25 maatregelen gepresenteerd om de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. De plannen worden de komende jaren ingevoerd en uiteindelijk moeten alle punten in 2030 zijn aangepakt. "We willen een goede buur zijn die structureel minder overlast veroorzaakt voor de omgeving", licht directeur Hans van den Berg toe.

Sinds vorige zomer wordt de omgeving regelmatig geconfronteerd met regens van grafiet die ontstaan bij de productie van staal. Het RIVM concludeerde eergisteren dat die stoffen slecht zijn voor de gezondheid. Vooral voor kinderen zijn ze gevaarlijk omdat hun hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Buurtbewoners maakten zich grote zorgen.

Eerder nam Tata al maatregelen om die regens te voorkomen. Ze zijn het gevolg van het afvoeren van een vloeibaar restproduct van staal in de buitenlucht. Tata Steel bouwt een speciale fabriekshal zodat het spul niet meer naar buiten komt. Tot die hal klaar is, is er een tussenoplossing bedacht: het zogenoemde vloeibare 'slak' dat de boosdoener is, wordt in speciale grote pannen gekoeld, totdat het een vaste vorm bereikt.

De directeur van Tata Steel zegt dat de slak vorige week nog niet altijd helemaal was afgekoeld. Dat is nu veranderd. "Na het RIVM-rapport hebben we gezegd: we moeten garanderen dat het echt niet meer vloeibaar is. Dat is de norm die we sinds deze week hebben. We snappen heel goed de terechte zorgen van de omgeving."