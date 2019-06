'Stap voor stap bij volledige waarheid MH17', dit zijn de stappen van vandaag

De verdachten worden aangeklaagd voor moord op alle inzittenden van de MH17. Het JIT heeft niets gezegd over welke rol ze concreet hebben gespeeld bij de ramp; dat komt volgens hoofdofficier Westerbeke pas aan bod in de rechtszaal.

Bellingcat

Waar het JIT de kaarten dus nog tegen de borst houdt, wil onderzoekscollectief Bellingcat wel meer kwijt over de rol van het viertal. Bellingcat kwam vanochtend met eigen onderzoeksresultaten, mede gebaseerd op telefoongesprekken die rond het neerhalen van de MH17 zijn onderschept.

"Het is niet zo dat ze alle vier betrokken waren bij de besluitvorming om het vliegtuig uit de lucht te schieten", zegt Bellingcat-onderzoeker Pieter van Huis over de verdachten. "Maar ze waren wel betrokken bij het beschermen van het wapensysteem waarmee dat is gebeurd."

Geen bevoegdheid

Een van de vier, de Oekraïner Chartsjenko, is volgens Van Huis wel direct betrokken geweest. "Hij is degene die als eerste heeft bericht dat een gevechtsvliegtuig uit de lucht is geschoten, wat later de MH17 bleek te zijn."

Zijn precieze rol is onduidelijk: hij had officieel geen bevoegdheid om te schieten ("want de bemanning bestond uit leden van het Russische leger, en daar hoorde hij niet bij"), maar Van Huis wijst erop dat onduidelijk is wat de onderlinge afspraken waren tussen Russische militairen en pro-Russische-separatisten.