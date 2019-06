JIT: MH17-onderzoek reikt tot aan topadviseur van Poetin

Volgens het JIT gaat dit gesprek over versterking voor de rebellen in Oost-Oekraïne. "Ze waren daar op dat moment in een gevecht verwikkeld en hadden behoefte aan meer materieel", zegt Westerbeke. "Daarover is Soerkov benaderd."

Borodaj had daarvoor al aan een Russische bevelhebber om luchtafweergeschut met getraind personeel gevraagd. De bevelhebber belde een kwartier later terug dat er aan versterking werd gewerkt. Ook dit gesprek maakte het JIT openbaar.

Vice-premier

Soerkov wordt beschouwd als een van de belangrijkste adviseurs van Vladimir Poetin. Hij werkt al zo'n twintig jaar in het Kremlin en is een aantal jaar vice-premier geweest, vertelt NOS-correspondent Geert Groot Koerkamp.

"Wat belangrijk is in deze situatie is dat hij sinds 2013 was belast met Oekraïne. Hij heeft toen ook heel veel gedaan om Oekraïne steeds meer los te weken van de Europese Unie. En toen de oorlog daar eenmaal was begonnen, verzorgde Soerkov de coördinatie van de contacten tussen het Kremlin en de leiders van die rebellenrepubliek."

Rusland ontkent nog altijd iedere betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17. Onderzoeksleider Westerbeke: "Of je met meneer Soerkov heel dicht in het Kremlin zit? Die conclusie spreek ik niet tegen."