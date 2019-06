Bellingcat noemt naam opstandeling die neerhalen MH17 in gang zette

Centraal in het nieuwe Bellingcat-rapport staan de 150.000 telefoongesprekken die de Oekraïense veiligheidsdienst rond de MH17-ramp opving. De tekst van de waarschuwing voor een naderend toestel aan rebellenleider Igor Bezler was al eerder boven water gekomen: "Er komt een vogeltje uw kant opgevlogen." Bezler geeft zijn ondergeschikte die dit meldt vervolgens het bevel om dit ook "hogerop" door te geven. Een paar minuten later werd vlucht MH17 neergehaald.

Bellingcat identificeert deze eerste beller nu dus als Valeri Stelmach, een leider van een Oost-Oekraïense militie. Het onderzoekscollectief noemt zijn rol in het neerhalen van MH17 "heel belangrijk", omdat hij de eerste officier is die vlak voor de aanval de Boeing meldt als een mogelijk doelwit, zonder dat hij erbij opmerkt dat het ook om een passagierstoestel zou kunnen gaan.

Niet duidelijk wordt uit het Bellingcat-materiaal wie de persoon "hogerop" is die hij na Bezler heeft gebeld, ervan uitgaande dat hij diens bevel heeft gevolgd. En dus ook niet of deze persoon degene is die het bevel tot het afvuren van de Buk heeft gegeven.