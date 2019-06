Minister overweegt keuring 75-plusautomobilist af te schaffen

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil onderzoeken of de verplichte keuring voor 75-plussers voor het verlengen van hun rijbewijs kan worden afgeschaft. Die toezegging deed ze na aandringen van CDA en 50Plus in het debat over de lange wachttijden bij het CBR, de instantie die rijbewijzen uitgeeft.

Nu moeten ouderen die willen blijven rijden na hun 75e een nieuw rijbewijs aanvragen, evenals een gezondheidsverklaring. Om te bepalen of het wel veilig is om achter het stuur te zitten moeten ze medisch gekeurd worden. De minister wil dit stelsel vernieuwen en daarbij kijken of de verplichte keuring kan verdwijnen.

"Als blijkt dat het afschaffen van die keuring niet zorgt voor een verminderde verkeersveiligheid moeten we dit serieus onderzoeken", zegt Van Nieuwenhuizen. Het aanvragen van die rijbewijzen kost het CBR veel tijd en ander werk dreigt daardoor onder te sneeuwen.

Jaar doorrijden als tijdelijke maatregel

Gisteren zei de minister al te willen bekijken of automobilisten die ouder zijn dan 75 jaar een jaar kunnen doorrijden zonder keuring en verlenging van hun rijbewijs. Van Nieuwenhuizen denkt met deze maatregel 160.000 mensen te kunnen helpen. Over twee weken laat ze aan de Tweede Kamer weten of deze maatregel kan worden ingevoerd. "Ik moet wel weten of het CBR dit aankan en of dit niet de chaos vergroot", zegt ze. Deze maatregel zal een jaar duren, daarna moet het CBR de achterstand hebben weggewerkt.

Door die achterstanden verloopt het rijbewijs bij sommige 75-plussers, terwijl ze wachten op hun nieuwe rijbewijs. Daardoor kunnen ze niet meer de weg op. Van Nieuwenhuizen hoopt dat probleem op te lossen met deze tijdelijke maatregel.