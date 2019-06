Minister wil 75-plusser een jaar laten doorrijden zonder keuring

Automobilisten die ouder zijn dan 75 jaar kunnen hoogstwaarschijnlijk nog een jaar doorrijden zonder keuring en verlenging van hun rijbewijs. De doorlooptijden bij het CBR zijn nog steeds zo lang dat minister Van Nieuwenhuizen de rijbewijzen van de groep 75-plussers met maximaal een jaar wil verlengen.

Nu moeten ouderen die willen blijven rijden na hun 75e een nieuw rijbewijs aanvragen, evenals een gezondheidsverklaring. Om te bepalen of het wel veilig is om achter het stuur te zitten moeten ze medisch gekeurd worden.

Het aanvragen van die rijbewijzen kost het CBR veel tijd en ander werk dreigt daardoor onder te sneeuwen, zo blijkt uit de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

Verkeersveiligheid

Van Nieuwenhuizen maakt zich vooral zorgen over automobilisten die bij het CBR komen voor een medische verklaring na een ziekte of operatie. Zij moeten veel langer dan de gebruikelijke termijn wachten op een verklaring dat het weer verantwoord is om te rijden.

Soms gaan ze toch de weg op of vullen de medische verklaring niet naar waarheid in. "Dit is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid een risicocategorie die juist prioriteit zou moeten krijgen", schrijft de minister.

Verlopen

Daarom wil ze kijken of het mogelijk is om het rijbewijs van de 75-plussers administratief te verlengen. De bedoeling is dat die dan niet meer, zoals nu soms het geval is, met een verlopen document rondrijden.

Het gaat trouwens wel om oudere automobilisten die gezond zijn en geen medische achtergrond hebben. Ze zullen via internet ook de vraag krijgen of ze nog wel veilig kunnen rijden. Er komt een online zelfscan voor senioren.