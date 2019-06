Amsterdam, Barcelona, Berlijn en Parijs eisen steun EU in strijd tegen Airbnb

Amsterdam en negen andere Europese toeristensteden willen meer steun van de EU in hun strijd tegen de uitwassen van toeristische woningverhuur via het online platform Airbnb.

Ze slaan nu alarm vanwege een uitspraak van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Die zegt dat Airbnb slechts een informatieve dienstverlener is en daarom nauwelijks verantwoordelijkheid hoeft te nemen bij het naleven van de regels voor vakantieverhuur.

"Wij vrezen dat de grootschalige toeristische verhuur van woningen verder zal toenemen als de platforms geen verantwoordelijkheid nemen voor het naleven van de regels", aldus de steden. "Nog meer vakantieverhuur is schadelijk voor de kwetsbare woningmarkt en zal de leefbaarheid nog meer aantasten."

Registratieplicht

De oproep wordt gedaan door Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Bordeaux, Brussel, Krakau, M√ľnchen, Parijs, Valencia en Wenen. In bijvoorbeeld Barcelona heeft de gemeente Airbnb gedwongen mee te werken aan een registratieplicht van alle woningen die via de site worden verhuurd. In bepaalde wijken mogen er van het stadsbestuur nu geen Airbnb's meer bijkomen.

"De huidige Europese wetgeving dreigt steden de instrumenten uit handen te nemen die ze nodig hebben om op te treden tegen wereldwijd opererende verhuurplatformen", zeggen de steden hierover. "Als inwoners zich niet meer beschermd voelen, ondermijnt dit het vertrouwen in de Europese politiek. Het is de hoogste tijd dat er nieuwe regels komen, die de woningmarkt beschermen en de kwaliteit van het leven in de steden waarborgen."

Maximum 30 dagen niet gehandhaafd

Amsterdam had tot begin dit jaar de afspraak met Airbnb dat het platform het onmogelijk maakte om een appartment vaker dan 60 keer per jaar te verhuren, het Amsterdamse maximum. Maar die afspraak liep op 1 januari af. Het Amsterdamse maximum is nu 30 dagen per jaar, maar wordt nu niet meer door Airbnb gehandhaafd.

In Amsterdam moet iemand ook iedere keer als een woning wordt verhuurd aan toeristen, dit melden bij de gemeente. Maar ook daar werkt Airbnb niet aan mee.