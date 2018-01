Maximale verhuur via Airbnb in Amsterdam 30 dagen

Huiseigenaren in de hoofdstad mogen vanaf 2019 hun woning nog maximaal dertig dagen per jaar verhuren aan toeristen via Airbnb en andere sites. Dat heeft het Amsterdamse college van B en W besloten.

"Ik besef goed dat het verkorten van de termijn niet de oplossing is voor de drukte in de stad", zegt wethouder Wonen Laurens Ivens. "Wel zal deze maatregel de overlast van toeristen in sommige buurten sterk verminderen en wordt het zo steeds onaantrekkelijker om je woning als verdienmodel te gebruiken."

Nu mogen Amsterdamse woningeigenaren hun huis nog maximaal zestig dagen per jaar verhuren aan toeristen. De gemeente probeerde al een tijd de maximale verhuurtermijn in te korten. De laatste jaren is de populariteit van de vakantieverhuur van particuliere woningen in Amsterdam sterk toegenomen: in 2013 gebeurde dat bij 4500 appartementen, vorig jaar bij 22.000.

Dat levert verhuurders en bedrijven volgens onderzoek van de gemeente 220 miljoen euro per jaar op. Er staat wel 76 miljoen euro aan kosten tegenover.

Teleurgesteld

Uit cijfers van Airbnb blijkt dat vorig jaar het grootste deel van de appartementen (60%) al 30 dagen of minder per jaar verhuurd werd. 35 procent werd tussen de 31 en 60 dagen verhuurd en 5 procent meer dan 60 dagen.

Het bedrijf reageert teleurgesteld op de beperking door de gemeente. Airbnb zegt dat het zelf veel doet om overlast te beperken, maar dat andere sites zulke maatregelen niet nemen. Verder zegt Airbnb dat gezinnen die hun woning af en toe delen, worden gestraft. Amsterdam laat het aantal hotels wel steeds verder groeien, en dat leidt op drukke plekken tot nog meer toeristen, zegt Airbnb.