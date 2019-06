Opnieuw straf voor nekklem die bijdroeg aan dood Henriquez

De agent die in 2015 de veelbesproken nekklem aanlegde bij de aanhouding van Mitch Henriquez, is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar.

Het hof acht het aannemelijk dat het langdurig toepassen van de nekklem, naast andere omstandigheden, in aanzienlijke mate heeft bijgedragen aan het zuurstoftekort waardoor Henriquez kwam te overlijden. Het toepassen van de nekklem was buitenproportioneel.

Verzachtende omstandigheden

Het hof benadrukt dat de agent het overlijden van Henriquez niet heeft gewild en dat de ontstane situatie situatie deels aan Henriquez zelf te wijten was. "Hij heeft ervoor gekozen om zich met kracht tegen de te billijken aanhouding te verzetten", zei de voorzitter van het hof.

Het hof heeft dit meegenomen in de vaststelling van de strafmaat. Dat geldt ook voor het feit dat de agent en zijn gezin ernstig zijn bedreigd en dat de zaak gevolgen zal hebben voor de rest van zijn loopbaan. Bovendien heeft hij vier jaar lang moeten wachten op de afdoening van de zaak, aldus het hof.

Vrijspraak tweede agent

De agent die Henriquez bij zijn aanhouding in het gezicht sloeg en pepperspray gebruikte, gaat vrijuit. Het gebruik van deze middelen, aan het begin van de aanhouding, was rechtmatig en proportioneel, zo oordeelt het hof. Niet is vastgesteld dat deze handelingen aan de dood van Henriquez hebben bijgedragen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had voor beide agenten een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar geƫist, gelijk aan de uitspraak van de rechtbank in 2017. Ook zouden de agenten twee jaar niet bij de politie mogen werken.

Nabestaanden van Henriquez wilden dat de agenten veroordeeld zouden worden voor doodslag en een beroepsverbod zouden krijgen.