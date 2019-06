Astronomen vinden geen teken van buitenaards leven, zoektocht gaat door

Meer dan 1300 sterren binnen een afstand van 160 lichtjaar gescand, en niet één opmerkelijk geluidje: de tot dusver meest uitgebreide zoektocht met radiotelescopen naar buitenaards leven heeft helemaal niets opgeleverd.

Astronomen die meewerken aan het Breakthrough Listen-project deden drie jaar lang onderzoek met de Green Bank-telescoop in het Amerikaanse West Virginia en de Parkes telescoop in New South Wales in Australië. Maar de enige geluiden die werden opgepikt waren van aardse origine, zoals signalen van mobiele telefoons of overvliegende satellieten.

"Het is stil daar", zegt astronoom Danny Price van de Universiteit van California tegen The Guardian. "We hebben helemaal niets gevonden, maar ik geef de hoop absoluut niet op. Er zijn nog zoveel meer sterren om te onderzoeken en nog zoveel manieren om dat te doen."

Het Breakthrough Listen-project is nog lang niet afgelopen. Het streeft ernaar om een miljoen sterren, de hele Melkweg en zo'n honderd naburige sterrenstelsels te scannen op radio- en optische stralen.

Heel specifiek zijn de astronomen op zoek naar zogenoemde technosignatures of technomarkers. Dat zijn bewijzen van een bepaalde vorm van technologie die kunnen duiden op een buitenaardse beschaving. Geluiden van bijvoorbeeld buitenaardse communicatie of van voortstuwingssystemen klinken volgens wetenschappers heel anders dan de geluiden die sterren en andere kosmische objecten maken.

Alle resultaten van het project tot nu toe zijn gecontroleerd en ook gepubliceerd. "Wij hebben ze bekeken en niets gevonden, maar misschien vinden andere mensen alsnog opmerkelijke signalen", zegt astronoom Price.

Teegarden's Star

In de aanhoudende zoektocht naar buitenaards leven hebben astronomen speciale belangstelling voor Teegarden's Star, in het sterrenbeeld ram. De ster staat op 12,5 lichtjaar van de aarde en de op 23 na dichtstbijzijnde ster.

Uit onderzoek blijkt dat om deze ster twee planeten draaien die best iets weg hebben van de aarde. Ze draaien in respectievelijk vijf en elf dagen een rondje om Teegarden's Star, zijn rotsachtig en hebben allebei een gemiddelde temperatuur van ongeveer 20 graden Celsius.

De planeten, die nog niet zijn gezien maar waarvan de aanwezigheid is vastgesteld door de aantrekkingskracht die ze uitoefenen op Teegarden's Star, zullen worden bestudeerd door de opvolger van de bekende Hubble Telesoop. Dat is de James Webb Space Telescoop, die in 2021 wordt gelanceerd.