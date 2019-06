Satudarah ook in hoger beroep verboden

Motorclub Satudarah is ook in hoger beroep verboden. Het gerechtshof in Den Haag komt daarmee tot dezelfde conclusie als de rechtbank.

De rechtbank oordeelde vorig jaar dat Satudarah zich schuldig maakt aan criminele activiteiten. De rechter sprak van een cultuur van geweld binnen de organisatie, die een inbreuk maakte op de openbare orde.

Het hof sluit zich daarbij aan en wijst op het strafbaar handelen van de leden en het bestuur. "Binnen Satudarah bestaat een hiƫrarchische structuur met eigen normen en regels waaraan de geldende wetten en de belangen van derden ondergeschikt zijn gemaakt. Die cultuur, waarbij geweld wordt aangemoedigd en het plegen van strafbare feiten wordt gestimuleerd en gerespecteerd, kan ontwrichtend werken voor de samenleving als geheel."

Het verbod treft ook alle afdelingen, genaamd chapters, van Satudarah, net als de zogenoemde supportclubs Saudarah en Supportcrew 999. Dat geldt niet voor de meer zelfstandige motorclub Yellow Snakes.

No Surrender

Vorige week werd in navolging van motorclubs Hells Angels, Satudarah en Bandidos ook No Surrender door de rechter verboden. Een week eerder gebeurde hetzelfde met de Hells Angels.