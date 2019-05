Rechtbank verbiedt Hells Angels in Nederland

De rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat motorclub Hells Angels al zijn activiteiten moet staken en wordt verboden. Het Openbaar Ministerie had daarom gevraagd omdat er sprake is van een geweldscultuur binnen de club die de samenleving en rechtsstaat in gevaar brengt. De rechter gaat daarin mee.

Het is een wereldwijde primeur dat de Hells Angels in een land een totaalverbod krijgen. In andere landen, waaronder Duitsland, zijn wel lokale chapters verboden maar niet de hele club.

Justitie had betoogd dat de Hells Angels, al veertig jaar actief in Nederland, een structurele gewapende strijd voeren met andere motorclubs. Sommige daarvan zijn op voorspraak van het OM al eerder verboden door de rechtbank, zoals Satudarah en Bandidos. Bij de laatste is dat totaalverbod overigens in hoger beroep deels teruggedraaid.