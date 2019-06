Ook motorclub No Surrender verboden door de rechter

In navolging van motorclubs Hells Angels, Satudarah en Bandidos is ook No Surrender door de rechter verboden. Volgens de rechtbank in Assen is de motorclub een gevaar voor de openbare orde.

"Een groot aantal leden van No Surrender is structureel betrokken (geweest) bij talrijke ernstige strafbare feiten", staat in het vonnis, waarin verder wordt gesproken van intimidatie, openlijke geweldpleging, afpersing, ongeoorloofd wapenbezit en de handel in wapens en drugs.

Volgens de rechter is gebleken dat het clubbestuur een "belangrijke aansturende rol heeft bij het plegen en faciliteren van strafbare feiten". Het is moeilijk om hiertegen op te treden, omdat leden, slachtoffers en getuigen van misdrijven uit angst voor represailles geen verklaringen durven af te leggen.

Het verbod treft alle chapters en brotherhoods, omdat deze door de sterk hiƫrarchische structuur van de motorclub niet zelfstandig zijn. No Surrender heeft in Nederland 900 leden en dertig chapters.

Ook alles wat verband houdt met No Surrender, zoals logo's en spreuken, mag niet meer worden gebruikt. Het geld dat de motorclub nog op de rekening heeft staan, gaat naar de Staat.

Hells Angels, Satudarah, Bandidos

Vorige week werd motorclub Hells Angels verboden. Het Openbaar Ministerie had daar om gevraagd omdat er sprake is van een geweldscultuur binnen de club die de samenleving en rechtsstaat in gevaar brengt.

Vorig jaar werd Satudarah verboden. Volgens de rechter maakte ook die motorclub zich schuldig aan activiteiten die inbreuk maken op de openbare orde, "op een wijze die de samenleving ontwricht of kan ontwrichten". Binnenkort volgt de uitspraak in het hoger beroep.

In 2017 werd ook Bandidos door de rechter verboden, maar een jaar later draaide het gerechtshof de uitspraak deels terug. De Nederlandse afdeling van de motorclub bleef daarmee verboden, maar lokale chapters mogen blijven bestaan. Het is wachten op een definitieve uitspraak van de Hoge Raad.