Moord op Lübcke was vermoedelijk rechts-extremistische daad

Lang strafblad

De verdachte werd gisteren aangehouden. Verschillende Duitse media meldden vanochtend dat de man een lang strafblad heeft. Zo werd hij in 1993 opgepakt voor een incident met een bom bij een asielzoekerscentrum. De bom ging niet af. Daarvoor was hij al voor mishandeling, brandstichting en verboden wapenbezit bij de politie in beeld gekomen.

In 2009 nam hij deel aan een aanval van extreemrechts-aanhangers op een vakbondsvergadering in Dortmund. Vorig jaar zou hij op sociale media met politieke moord hebben gedreigd. "Of deze regering treedt snel af of er vallen doden", zou hij hebben geschreven.

Asielbeleid

Walter Lübcke stond op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, in 2015, volop in de aandacht. Hij steunde het ruimhartige asielbeleid van bondskanselier Merkel en werd om die reden bedreigd. De bedreigingen kwamen uit extreem-rechtse hoek en werden zeer serieus genomen. Maar de dreiging zwakte ook weer af en hij stond niet meer onder politiebeveiliging op het moment dat hij vermoord werd.

Lübcke was actief als regeringsleider in de regio Kassel en parlementslid voor de CDU in het parlement van de deelstaat Hessen. Hij stond bekend als een toegankelijke politicus en een bruggenbouwer. Zijn dood werd in rechts-extremistische sociale media toegejuicht.