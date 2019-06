Aanhouding na dna-match in zaak van vermoorde Duitse politicus Lübcke

De Duitse politie heeft een man van 45 opgepakt in de zaak van de vermoorde politicus Walter Lübcke. Het dna van de verdachte komt overeen met sporen die zijn gevonden, zegt de politie. De man is een bekende van de politie, Zijn dna was opgeslagen in een databank.

De Frankfurter Allgemeine schrijft dat de gearresteerde man banden heeft met rechts-extremistische kringen. CDU-politicus Lübcke was een voorstander van een ruimhartige behandeling van vreemdelingen. De politie wil niets kwijt over de bewering van de Duitse krant.

Schotwond

CDU-politicus en regionaal bestuurder Lübcke (65) werd begin deze maand op het terras van zijn huis in Wolfhagen-Istha aangetroffen met een schotwond in zijn hoofd. Hij stierf kort daarna.

Eerder werd een man gearresteerd uit de omgeving van de politicus, maar hij werd weer vrijgelaten.