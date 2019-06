Extreemrechts viert dood Duitse politicus op internet

CDU-politicus en regionaal bestuurder Lübcke (65) werd zondagochtend kort na middernacht aangetroffen in zijn voortuin. Hij had een schotwond aan zijn hoofd en overleed twee uur later in het ziekenhuis.

De politie heeft nog geen spoor van de dader en kan ook nog niks zeggen over het motief. Alle onderzoeksrichtingen staan nog open. Tot de dader gepakt wordt, krijgt zijn familie politiebeveiliging. Volgens Bild zijn ze op een ander adres ondergebracht.