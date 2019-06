Wie wordt de eerste 'minister van Gehandicaptenzaken'?

Gehandicapte kinderen

Een andere kandidaat is Rick Brink (33) uit Hardenberg. Hij is al jaren actief in de politiek en is fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad. Brink is gehandicapt en zit in een rolstoel.

Als hij vanavond wint, wil hij zich vooral gaan inzetten voor kinderen. "Het is van groot belang dat gehandicapte kinderen volledig kunnen integreren in het onderwijs en de samenleving", zegt hij tegen RTV Oost. "Door het mogelijk te maken dat zij samen met andere kinderen kunnen spelen en naar school gaan, halen we ze uit het isolement en voorkomen we eenzaamheid."

De 3 andere kandidaten die voor de titel minister van Gehandicaptenzaken strijden zijn: Boaz Spermon (35 jaar) uit Amsterdam, Sandra Ballij (37 jaar) uit Amsterdam en Thijs de Lange (21 jaar) uit Zaandijk.