Nieuwe Eerste Kamer kan van start

Ze wisten al twee weken dat ze in de Eerste Kamer zouden komen, maar vanmiddag zijn ze officieel geïnstalleerd: de 75 nieuwgekozen senatoren. Meer dan de helft van hen is nieuw in de Senaat: 44 beëdigde Eerste Kamerleden zaten vandaag voor het eerst in de groene bankjes.

Ruim een kwart van die nieuwkomers zit bij Forum voor Democratie, dat met twaalf zetels de Senaat binnenkomt. Ook bij GroenLinks zijn er relatief veel nieuwe gezichten: de partij, die in de Eerste Kamer wordt aangevoerd door Paul Rosenmöller, heeft twee keer zoveel zetels als hiervoor.

De meeste andere partijen haalden bij de laatste Eerste Kamerverkiezingen een gelijk aantal of minder zetels dan in de vorige periode. Toch zijn er ook bij die partijen nieuwelingen, bijvoorbeeld voormalig Tweede Kamerleden, advocaten en bestuurders die de zetel van een partijgenoot overnemen.

Voorzitter

Er is nog geen nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer gekozen. Dat gebeurt over twee weken, op dinsdag 25 juni. Tot die tijd heeft Joris Backer van D66 de voorzittershamer in handen. Backer was in de vorige senaatsperiode ook al de tweede ondervoorzitter.

Alle partijen kunnen een kandidaat aandragen voor het voorzitterschap. Forum voor Democratie heeft dat al gedaan door Toine Beukering naar voren te schuiven. De verwachting is dat ook de VVD iemand zal kandideren, maar het is nog niet bekend wie.

Beëdigingen

De voormalig voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol van de VVD, werd vanmorgen beëdigd als nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Ze volgt haar afgetreden partijgenoot Harbers op, die vanmiddag wordt geïnstalleerd als Tweede Kamerlid.