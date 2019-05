Coalitie op 32 van 75 zetels in Eerste Kamer, Forum en VVD beide op 12

Forum voor Democratie (FvD) en de VVD zijn even groot geworden in de Eerste Kamer. Beide partijen hebben nu 12 zetels, na de verkiezingen van vanmiddag door de leden van Provinciale Staten en de kiescolleges in Caribisch Nederland.

De coalitie is wel zijn meerderheid kwijt in de Eerste Kamer. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komen uit op 32 van de 75 zetels. CDA heeft er 9, D66 7 en de CU 4.

Dat betekent dat de coalitie op zoek moet naar een vijfde partij voor een meerderheid van 38 zetels in de Eerste Kamer. Daar komen in ieder geval drie afzonderlijke partijen voor in aanmerking: Forum voor Democratie (12 zetels), GroenLinks (8 zetels) en de PvdA. Deze partij komt met een zetel verlies op 6.

De uitkomst is een tegenvaller voor nieuwkomer FvD. Op basis van de prognoses na de verkiezingen voor Provinciale Staten leek het erop dat de partij de grootste werd in de Senaat met 13 zetels.