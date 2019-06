Oud-Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol wordt staatssecretaris Justitie

VVD-politicus Ankie Broekers-Knol, die dinsdag afscheid nam als voorzitter van de Eerste Kamer, wordt de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Dat melden bronnen aan de NOS. Broekers-Knol volgt partijgenoot Mark Harbers op, die twee weken geleden opstapte nadat hij in de problemen was gekomen omdat hij meldingen van ernstige misdrijven door asielzoekers niet expliciet had gerapporteerd.

De 72-jarige Broekers-Knol zat bijna achttien jaar in de Eerste Kamer. Ze voerde daar aanvankelijk vooral het woord over justitiƫle en Europese Zaken. Ook was ze voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie.

'Soepel en resoluut'

In 2013 werd ze benoemd tot voorzitter van de Eerste Kamer. Bij haar afscheid van de Senaat dinsdag werd Broekers-Knol geprezen om haar kwaliteiten in die functie. "Ze deugt, weet van wanten, is soepel als het kan en resoluut als het moet", zei SP-fractievoorzitter Tiny Kox, die haar namens de Eerste Kamer toesprak.

In september vorig jaar werd al bekend dat Broekers-Knol na de Eerste Kamerverkiezingen niet zou terugkeren in de Senaat. Haar vertrek hing samen met geldende regels binnen de VVD, die bepalen dat een Eerste Kamerlid maximaal twaalf jaar mag aanblijven.

Uitzondering

Toen Broekers-Knol in 2015 werd herkozen als Senaatsvoorzitter, was dat bij wijze van uitzondering, zei ze daar in september over. "Ik heb duidelijk begrepen dat het niet aan de orde is om dat nog een keer te doen."

Broekers-Knol zei toen dat ze het wel jammer vond dat ze niet nog langer kon aanblijven. "Ik heb gezegd tegen m'n partijvoorzitter en de fractievoorzitter dat ik van harte bereid ben om nog een bepaalde periode door te gaan, vanwege de inwerking van de nieuwe griffier en de verhuizing,"