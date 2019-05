Harbers treedt af om 'wegmoffelen' misdaadcijfers asielzoekers

De hele Kamer vindt het juist dat de VVD-staatssecretaris om deze zaak aftreedt. Alle partijen toonden zich zeer ongelukkig met het verhullen van de criminaliteitscijfers. "We moeten erop kunnen vertrouwen dat bestuurders eerlijk zijn, ook als de boodschap even niet zo prettig is", zei Kamerlid Kuiken van de PvdA. "Zo niet, dan voedt dat het wantrouwen."

Niet de eerste keer

Net als andere partijen wees regeringspartij CDA erop dat het niet de eerste keer is dat het ministerie niet helder en volledig rapporteert over de criminaliteit onder asielzoekers. "Waarom voelt men op dat departement toch de druk om het op deze manier te doen?", vroeg Kamerlid Van Toorenburg zich af. "Als het niet met opzet is gebeurd, waarom dan wel?"

De staatssecretaris zei dat er veel interne discussie is geweest over de cijfers. Ambtenaren waren bang dat ze tot onduidelijkheid zouden leiden. Maar van een bewuste poging tot misleiding is volgens hem geen sprake. "Maar ik had er natuurlijk meer over moeten doorvragen."

Volgens PVV-leider Wilders wordt op Justitie alles uit kast gehaald om ons in de luren te leggen. "Misleiding, bedrog. Je zult maar een slachtoffer of nabestaande zijn en dan zien dat zo'n misdrijf verdoezeld wordt onder het kopje 'overige', omdat de dader toevallig een asielzoeker is."

Wilders ziet, met de Europese verkiezingen voor de deur, de EU als kwade genius. "Die zorgt ervoor dat die gasten hiernaartoe komen en onze dochters kunnen verkrachten. Vervolgens kunnen we ze niet terugsturen, omdat Europese regels dat in de weg staan."