Nieuwe HEMA-cao: lagere maximumlonen en zonder FNV

Winkelketen HEMA heeft een nieuwe cao gesloten met vakbond CNV. Voor nieuwe medewerkers gaan de maximumlonen een stuk omlaag.

Vakbond FNV stapte dit jaar al uit de onderhandelingen met HEMA, de cao-overeenkomst is alleen met CNV gesloten. "Het standpunt van FNV, gelijk werk gelijk loon, was niet verenigbaar met ons standpunt om een knip aan te brengen in de cao voor huidige en nieuwe medewerkers", zegt een woordvoerder van HEMA hierover. "Dat was voor FNV de reden om de onderhandelingstafel te verlaten."

Van maximaal 2766 naar maximaal 2055

De NOS kreeg van bronnen inzage in de loonschalen. Voor een bestaande winkelmedewerker bedraagt de hoogste salarisschaal nu 2766 euro bruto per maand. Voor een nieuwe medewerker wordt dat 2055 euro.

En voor hogere functies, zoals filiaalmanager, was het maximum brutoloon 4158 euro. Voor nieuwe filiaalmanagers wordt dat 3148 euro.

'Loonkosten in balans houden'

HEMA erkent dat de maximumlonen voor nieuwe werknemers flink zijn gezakt. "De grote verandering zit hem vooral in het feit dat we nieuwe medewerkers andere salarisschalen en onregelmatigheidstoeslagen bieden dan onze huidige medewerkers. Onze klanten shoppen vandaag de dag steeds vaker op de voor ons duurste uren. We willen enerzijds onze loonkosten in balans houden met onze inkomsten en anderzijds aantrekkelijk blijven als werkgever ten opzichte van andere retailers."

HEMA werd eind vorig jaar overgenomen door zakenman Marcel Boekhoorn. De winkelketen kwakkelde al een tijdje en leed ook verlies. Kort na de overname besloot Boekhoorn de directie van HEMA te halveren van acht naar vier mensen. Verder wil hij de bakkerijen van de keten verkopen en gaan winkels in het buitenland verder onder de naam HEMA Amsterdam.