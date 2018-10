Pandavriend Marcel Boekhoorn is nu HEMA-eigenaar

Hij ging vele malen op en neer naar China en lobbyde jarenlang bij verschillende Nederlandse en Chinese regeringen om het gedaan te krijgen. In april 2017 kwamen panda's Wu Wen en Xing Ya aan in Nederland.

NEC

Als geboren en getogen Nijmegenaar is Boekhoorn een groot supporter van voetbalclub NEC. Meerdere malen hielp hij de club uit de financiële brand. In seizoen 2017-2018 was zijn Ouwehands Dierenpark nog shirtsponsor van NEC, met pandalogo.

Hoeveel Boekhoorn in de loop der jaren in NEC stopte is onbekend. Volgens De Gelderlander gaat het om zo'n 15 miljoen euro. "Ik houd het niet bij", zei Boekhoorn daar toen over. "Ik boek het altijd meteen af, dan heb ik er ook geen buikpijn van.''

Mislukkingen

Niet al zijn investeringen waren een succes. Zo begon hij in 2007 de gratis krant De Pers. Na jaren van miljoenenverliezen werd in 2012 de stekker eruit getrokken.

Ook investeerde hij in 2007 zo'n 7 miljoen euro in de Nederlandse luxe-automaker Spyker. Na jaren kwakkelen ging Spyker in 2014 failliet. Hoe groot het belang van Boekhoorn toen nog was, is onbekend.