HEMA-directie gehalveerd door nieuwe eigenaar

De nieuwe eigenaar van de HEMA, Marcel Boekhoorn, gaat de directie van de winkelketen halveren. Vier van de acht directieleden moeten de komende negen maanden het veld ruimen.

Volgens de HEMA is in gezamenlijkheid besloten dat dit noodzakelijk en ook mogelijk is. "Daarmee kan de HEMA slagvaardiger, sneller en op een eenvoudiger manier haar groeistrategie doorontwikkelen en uitvoeren."

De verantwoordelijkheden van de betreffende directieleden kunnen volgens het bedrijf door het management worden opgepakt.

De overblijvers

De directie van de HEMA zal halverwege 2019 nog bestaan uit topman Tjeerd Jegen, financieel directeur Ivo Vliegen, directeur internationaal, Richard Flint en inkoopdirecteur Trevor Perren. Daarmee zitten er geen vrouwen meer in de directie; onder de vertrekkende vier zaten twee vrouwen.

Vorige maand werd bekend dat Boekhoorn met zijn investeringsmaatschappij Ramphastos Investments de HEMA overneemt van de Britse investeerder Lion Capital.

De HEMA kwakkelt al tijden en het laatste half jaar leed het verlies.