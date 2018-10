HEMA wil met nieuwe eigenaar 'terug naar de Champions League'

HEMA-directeur Tjeerd Jegen is in zijn nopjes met de nieuwe eigenaar. "De HEMA gaat meedoen in de Champions League van de retail", zei hij. "Hema is weer 100 procent Nederlands, met een hoofdkantoor in Nederland, en we zijn van plan dat in lengte van jaren zo te houden. Dat is het best voor het bedrijf, voor onze klanten en voor onze 19.000 medewerkers."

Volgens Jegen zijn Boekhoorn en zijn investeringsmaatschappij Ramphastos buitengewoon bevlogen en zeer professioneel. "Ze gaan voor de langetermijninvestering." Hij kondigde aan dat alle winkels worden omgebouwd naar een nieuw concept en toch herkenbaar HEMA blijven.

"Wij als Ramphastos werken nooit naar een exit, wij werken naar een marktpositie, aan het bouwen van een merk", betoogde Boekhoorn. "En wat is voor een Nederlander nou een mooier merk dan de HEMA?"

Loden last

HEMA kampt met een veel te hoge schuldenlast. Boekhoorn, die in 2007 in de race was om de keten te kopen, verwijt de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital dat die het bedrijf heeft volgehangen met schulden van bijna een miljard euro. HEMA heeft daar de voorbije jaren veel last van gehad. "Deze loden last zit groei in de weg en belemmert de groei van het oersterke merk."

Boekhoorn is om die reden per direct begonnen met het afbouwen van de schuld. "Ik zal op korte termijn een aanvang maken om die schuld drastisch terug te brengen. De eerste stap is al gezet met deze overname. Ik heb meer dan 100 miljoen euro aan leningen van de balans gehaald en een acute kapitaalinjectie van 40 miljoen euro gegeven."