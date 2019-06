Minister: 2000 nieuwe veilige parkeerplekken voor truckers

De transportsector dringt al langer aan op meer beveiligde truckstops. Op onbeveiligde en illegale parkeerplaatsen lopen truckers het risico te worden beroofd, of dat hun lading of diesel wordt gestolen. Ook kunnen migranten daar onopgemerkt in de laadruimte klimmen met het oog een oversteek naar Engeland. Dit alles leidt jaarlijks tot een miljoenenschade.

Het tekort aan beveiligde parkeerplekken is volgens de transportsector het grootst op de routes Venlo-Rotterdam (A16, A58 en A67) en Arnhem-Rotterdam (A15 en A12).

Het Havenbedrijf Rotterdam is al begonnen met de uitbreiding van de truckparking Maasvlakte Plaza. Ook bij de Dordtse Kil bij de A16 en de truckstops Asten-Nobis en de James Cookweg in Venlo komen er beveiligde langparkeerplekken bij.

Buitenlandse chauffeurs

Gemeenten als Waalwijk klagen al lang over fout geparkeerde vrachtwagens die overlast veroorzaken en groenstroken en bestrating beschadigen. Dat gebeurt vaak door buitenlandse chauffeurs die een plaats op een bewaakte truckstop niet kunnen of willen betalen.

Daar is de uitbreiding van het aantal langparkeerplaatsen waarschijnlijk geen oplossing voor. Gemeenten zoeken naar meer wettelijke mogelijkheden om deze zogenoemde wildparkeerders te beboeten, bijvoorbeeld door gebieden aan te wijzen waar niet in de berm mag worden geparkeerd.

Ook heeft Rijkswaterstaat borden geplaatst dat vrachtwagens niet langer dan 24 uur geparkeerd mogen staan op veel locaties langs de snelweg.