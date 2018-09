Tekort aan veilige parkeerplaatsen, truckers slapen noodgedwongen in cabine

Er staan zo'n tien trucks op de parkeerplaats tegenover de Marsfabriek in Veghel. Het is 07.00 uur en hier en daar kruipt een vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine. Met water uit een jerrycan spoelt een chauffeur de slaap uit zijn gezicht.

Het is verboden om hier te overnachten - er hangt een bord - maar de politie handhaaft daar niet op. Er is een groot tekort aan geschikte en veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens. In Veghel en omgeving al zo'n honderd plekken per nacht. Op de hele corridor van Rotterdam naar Duitsland gaat het om een veelvoud daarvan.

Gevoel van onveiligheid

Truckers worden beroofd, hun lading of diesel wordt gestolen, migranten klimmen in hun vrachtruim. Allemaal verstoringen in het logistieke proces die zorgen voor schade, tijdverlies en een gevoel van onveiligheid bij de chauffeurs. De gemeente Meierijstad waaronder Veghel valt wil dit probleem te lijf gaan en heeft alvast 3,1 miljoen euro gereserveerd.

"Dat is een aardig begin", zegt wethouder Jan Goijaarts."En met dat geld achter de hand gaan we op zoek naar plekken waar we de veiligheid voor de chauffeur en de lading kunnen garanderen. Maar we zullen daarbij ook de hulp van andere partijen nodig hebben."

Meierijstad heeft daarom vertegenwoordigers van vier provincies (Zuid-Holland, Brabant, Limburg en Gelderland), Rijkswaterstaat en de transportsector uitgenodigd voor een toer door de regio, om te kijken wat ze kunnen doen om de veiligheid voor truckers te verbeteren.

De burgemeester van Moerdijk gaat ook mee. Vorige week riep hij de hulp in van het Rijk, omdat zijn gemeente steeds meer last krijgt van Albanese migranten die vrachtwagens openbreken.

Behoefte in vrachtwagen

Voordat hij wethouder werd, was Jan Goijaarts logistiek manager bij Mars. "Ik heb meegemaakt dat er een stel migranten in een truck werd aangetroffen. Die hadden niet alleen van de chocola gegeten, maar ook hun behoefte gedaan. Dan moesten we zo'n hele lading weggooien. Dat kostte al gauw 5000 euro."

Volgens Goijaarts is de ideale parkeerplaats veilig, voorzien van camera's, met zo nodig een hek eromheen. Met goede sanitaire voorzieningen en mogelijkheid om ergens anders te slapen dan in de cabine van de truck, want officieel is dat niet toegestaan.

"Het is best lastig om een marktpartij te vinden die daar commercieel iets mee kan, vandaar dat wij als gemeente Meierijstad nu besloten hebben om daar dan ook financiƫle middelen voor beschikbaar te stellen." Hij hoopt dat andere partijen zullen volgen.