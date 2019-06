Tientallen tips over ontsnapte patiënt kliniek Den Dolder

De politie heeft meer dan vijftig tips gekregen over Peter M., die afgelopen weekend niet terugkeerde van onbegeleid verlof naar de psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder. Dat meldt de politie in Utrecht.

Gisteren werden een foto en signalement van de 43-jarige M. verspreid, omdat hij dringend zijn medicatie nodig heeft. Hij zou mogelijk een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving zijn. De politie vraagt mensen die hem zien 112 te bellen.

Peter M. verbleef op de forensisch psychiatrische afdeling van de kliniek waar ook de moordenaar van Anne Faber, Michael P., zat. M. zat daar na een veroordeling voor mishandeling en een valse bommelding.

Volgens een bestuurder van kliniek Fivoor vormt M. geen groot risico voor zijn omgeving. Zijn zus Jannienne zat gisteravond in het tv-programma Pauw. Volgens haar kan hij wel degelijk gevaarlijk zijn als hij geen medicijnen krijgt. Verder zei ze dat de politie haar moeder beveiligt, omdat hij zijn agressie altijd op haar heeft gericht.