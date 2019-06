Politie verspreidt opsporingsbericht voor ontsnapte man Den Dolder

De politie heeft het signalement verspreid van de psychiatrische patiënt die zaterdag niet terugkeerde van zijn verlof uit een kliniek in Den Dolder. Het gaat om een 43-jarige man die over enige tijd dringend medicatie nodig heeft. Volgens de politie valt niet uit te sluiten dat hij een gevaar kan vormen voor zichzelf of zijn omgeving.

De man verbleef op een forensisch psychiatrische afdeling van de kliniek waar Michael P. ook zat. Hij zat daar na een veroordeling voor een mishandeling en een valse bommelding.

Een bestuurder van de kliniek zei eerder vandaag nog dat de man vermoedelijk geen groot risico vormt voor de omgeving. "Als wij dachten dat het een levensgevaarlijke man was, hadden we hem niet op onbegeleid verlof laten gaan."